Rafael Reis lidera Troféu Joaquim Agostinho

Foi a nona vez que a corrida começou com este prólogo de oito quilómetros no Turcifal (Torres Vedras) e, pela quinta vez, Rafael Reis foi o vencedor, cumprindo o percurso em 09.49 minutos.



O vice-campeão nacional de contrarrelógio retirou cinco segundos ao seu anterior recorde naquele trajeto (09.54), estabelecido no ano passado, para bater o compatriota Tiago Antunes (Efapel), segundo, a 17 segundos.



O terceiro foi o russo Artem Nych, também da Anicolor-Tien21, a 21 do seu colega de equipa, com o campeão da Volta a Portugal de 2022, o uruguaio Mauricio Moreira (Efapel), a ser quarto, a 26.



Reis lidera a geral com as mesmas diferenças registadas no prólogo, com o pódio da geral a ficar completo com Antunes e o campeão da Volta2024.



Esta sexta-feira, a primeira etapa em linha liga Arruda dos Vinhos a Sobral de Monte Agraço, no total de 181,4 quilómetros.



O Trófeu Joaquim Agostinho decorre até domingo.