Rafael Silva de bronze nos 1.000 metros sprint de juniores dos World Skate Games

O patinador do Santacruzense, ainda juvenil, terminou com o tempo de 1.25,80 minutos e cruzou a linha de chegada atrás do italiano Giorgio Chisio Erba (1.24,81) e de Wei-Ning Chuang (1.24,93), de Taipé, respetivamente medalhas de ouro e prata.



Rafael Silva junta a sua medalha de bronze à de Miguel Bravo, que foi terceiro classificado na prova de eliminação 1.000 metros, atrás do francês Martin Ferrie, novo campeão mundial, e do italiano Daniel Niero.



Afonso Silva, o outro português em competição na capital do Paraguai, terminou a mesma prova na sétima posição.