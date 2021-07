Râguebi. Belenenses conquista Taça de Portugal

Após uma entrada mais forte dos ‘engenheiros’, que aos 08 minutos já venciam por 10-0, o Belenenses conseguiu uma forte reação na segunda metade do primeiro tempo e, com quatro ensaios, um dos quais transformado, aos 18, 30, 33 e 40+1 minutos, chegou ao intervalo a vencer por 22-10.



O Técnico, atual campeão nacional, voltou a entrar melhor no segundo tempo e reduziu para 22-15, aos 64 minutos, com um segundo ensaio, mas o Belenenses deu resposta imediata com o quinto toque de meta, aos 68 minutos, que fechou o marcador em 27-15.



Foi a quinta Taça de Portugal conquistada pelos ‘azuis’, que mantiveram em seu poder o troféu conquistado em 2019, também frente ao Técnico, que soma quatro títulos no seu historial.



A final foi disputada nas Caldas da Rainha, uma vez que o concelho que não se encontra nos grupos de risco elevado e muito elevado de contágio da covid-19.