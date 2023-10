Râguebi. Portugal conquista a primeira vitória num Mundial

"Os lobos" fizeram história no Râguebi. Portugal venceu pela primeira vez num campeonato do Mundo.





Neste campeonato, Portugal tinha alcançado um empate frente à Geórgia, perdeu com o País de Gales e com a Austrália e nunca tinha vencido a seleção de Fiji, adversário que defrontou apenas por duas vezes.



A seleção portuguesa sonhava fechar o Grupo C do Mundial com uma vitória.





Ao intervalo a partida estava empatada 3-3, mas dois ensaios na segunda parte empolgaram a seleção nacional. Aos emnsaios de Storti e Francisco Fernandes, as Fiji responderam, mas Rodrigo Marta deu a "golpada" final com um ensaio decisivo para o triunfo.





Portugal termina a sua participação no quarto lugar do grupo, com seis pontos. País de Gales foi primeiro, com 19, e as Fiji, em segundo com 11. Ambas seguem para os quartos de final. A Austrália acaba em terceiro, também com 11 pontos, e está fora da competição, tal como a Geórgia, última do Grupo C, com três pontos.





O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.