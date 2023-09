Râguebi/Mundial: Alves falha Austrália, mas é reintegrado na próxima semana

O jogador do Mont Marsan esteve no banco de suplentes no empate com a Geórgia (18-18), no sábado, mas não chegou a ser utilizado por ter sentido “dores num gémeo”, revelou, depois, o selecionador, Patrice Lagisquet.



Na segunda-feira, Alves realizou exames complementares de diagnóstico que confirmaram tratar-se de “uma coisa pequena”, acrescentou hoje a mesma fonte.



Nesse sentido, o pilar direito dos ‘lobos’ continua a realizar tratamentos e, embora a sua reintegração nos trabalhos durante esta semana não esteja totalmente colocada de parte, a sua utilização frente à Austrália, no domingo, “é muito difícil”.



Anthony Alves é, neste momento, o único jogador da seleção portuguesa entregue aos cuidados do departamento médico.



A seleção portuguesa de râguebi defronta a Austrália no domingo, às 16:45 (hora de Lisboa), em Saint-Étienne, em partida da quarta jornada do Grupo C do Mundial França2023.



Portugal 'folgou' na primeira jornada da fase de grupos, antes de perder com o País de Gales, por 28-8, em 16 de setembro, e de empatar 18-18 com a Geórgia, no sábado.



Após defrontarem a Austrália, os 'lobos' têm ainda encontro marcado com Fiji, em 08 de outubro.



O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e decorre até 28 de outubro.