Râguebi/Mundial: Portela e Simões em "gestão de esforço", mas aptos para Austrália

Os dois jogadores estiveram presentes no Parc des Sports e assistiram a uma parte do treino com a equipa do Top 14 francês, mas fizeram apenas trabalho de recuperação num ginásio adjacente ao relvado do Campo 4.



Fonte do departamento médico da Federação Portuguesa de Râguebi garantiu, no entanto, à agência Lusa, que os dois jogadores "estão aptos" para defrontar a Austrália, no domingo, se essa for a decisão da equipa técnica liderada por Patrice Lagisquet.



Nesse sentido, a única 'baixa' por lesão continua a ser a do pilar Anthony Alves, que sofreu uma lesão num gémeo durante o aquecimento para o jogo com a Geórgia, mas deve ser reintegrado nos trabalhos, sem limitações, "na próxima semana".



Já o ponta Vincent Pinto também está fora das opções da equipa técnica para domingo, mas por cumprir, frente à Austrália, o segundo de dois jogos de suspensão devido a um cartão vermelho visto no jogo de estreia de Portugal no Mundial, frente ao País de Gales.



A seleção portuguesa de râguebi defronta a Austrália no domingo, às 16:45 (hora de Lisboa), em Saint-Étienne, em partida da quarta jornada do Grupo C do Mundial França2023.



Portugal 'folgou' na primeira jornada da fase de grupos, antes de perder com o País de Gales, por 28-8, em 16 de setembro, e de empatar 18-18 com a Geórgia, no sábado.



Após defrontarem a Austrália, os 'lobos' têm ainda encontro marcado com Fiji, em 08 de outubro.



O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e decorre até 28 de outubro.