Rali de Marrocos. Motociclista Jorge Brandão morre após acidente

Jorge Brandão, da equipa "Old Friends Rally" foi levado de helicóptero para uma unidade hospitalar, onde ainda foi assistido por médicos, mas não resistiu aos ferimentos.





"Hoje, dia 17 de outubro, durante a quinta etapa do Rali de Marrocos, que percorre Erfoud em circuito, o motociclista Jorge Brandão, que participava na prova pela segunda vez, sofreu uma queda nas dunas ao quilómetro 214", anunciou a organização da prova.







O motociclista era empresário, natural de Arouca e tinha 46 anos. Caiu nas dunas na última etapa do Rali de Marrocos, perto da chegada a Erfoud. Era o 48.º classificado na prova.















