Rali Histórico Vila da Sertã cancelado em consequência do mau tempo

“À semelhança do que tem acontecido com outros eventos, o Rali Histórico Vila da Sertã, inicialmente marcado para os dias 28 e 29 de março, foi adiado”, informou, em comunicado, a Câmara Municipal.





Fonte: Câmara Municipal da Sertã

Esta decisão foi tomada em reunião do executivo municipal, em consequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta pelo concelho da Sertã.





A autarquia sublinhou ainda que oportunamente será divulgada a nova data para a realização deste evento motorizado que faz parte das suas iniciativas anuais mais relevantes.





Também a Lusitânia Automóvel Clube, organizadora deste evento já fez saber o adiamento deste rali histórico na rede social facebook.













Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.