Ralis. Armindo Araújo procura "hepta" campeonato nacional

A luta pelo título começa na prova de Amarante, onde terminou a edição de 2020, que consagrou o piloto de Santo Tirso hexacampeão, ao reeditar os feitos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2018, distanciando-se ainda mais de Joaquim Santos e Carlos Bica, que conquistaram quatro títulos cada.Aos 43 anos, o piloto de Rebordões é o mais forte candidato à vitória no campeonato deste ano, cujo calendário integra oito provas e que termina em outubro, na Marinha Grande, com o Rali Vidreiro, e inclui o Rali de Portugal, entre 20 e 23 de maio.”, frisa Armindo Araújo.Também de volta está o madeirense Bernardo Sousa, campeão em 2010, depois de uma suspensão de dois anos da atividade desportiva devido a um controlo antidoping positivo.





Oito provas para o título







O campeonato de Portugal de ralis prevê este ano a realização de apenas oito provas, menos duas do que em anos anteriores, uma medida tomada para promover a redução nos custos.O Nacional apresenta-se sem o Rali Casinos do Algarve, que só entra no calendário, entre 20 e 21 de novembro, caso alguma das outras provas seja cancelada, e o Rali dos Açores, este ano pontuável apenas para o Europeu da especialidade, tendo já sido adiado devido ao aumento do número de infeções pelo novo coronavírus no arquipélago.”, sublinhou o campeão nacional, Armindo Araújo, que acredita ser “possível levar o campeonato até ao fim”, pois “a federação e os clubes têm trabalhado bem a gestão da pandemia” de covid-19.Depois do arranque, em Amarante, com o Terras D'Aboboreira, que já tem cerca de 60 inscritos (incluindo 25 carros R5), seguem-se o Rali de Portugal, que é pontuável para o Campeonato do Mundo, e o de Castelo Branco, de 18 a 20 de junho.O Nacional termina na Marinha Grande, de 08 a 10 de outubro, mas, pelo meio, o campeonato passa ainda por Mortágua (09 a 11 de julho), Madeira (06 a 08 de agosto), Alto Tâmega (03 a 05 de setembro) e Fafe (23 a 25 de setembro).Depois de em 2020 o campeonato ter ficado reduzido a seis provas, devido à pandemia de covid-19, a que acresceu o cancelamento do Rali Vidreiro, devido ao acidente que vitimou a copiloto espanhola Laura Salvo, de 21 anos, que acompanhava Miguel Socias, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) reservou as datas de 30 e 31 de outubro para algum adiamento.