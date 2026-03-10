Raman Svirydzenka dá à Bielorrússia primeira medalha nos Paralímpicos de Inverno

Svirydzenka, que se impôs na final de sprint clássico ao alemão Sebastian Marburguer e ao francês Benjamin Daviet, prata e bronze, respetivamente, é um dos quatro atletas bielorrussos autorizados a competir com os símbolos do seu país em Milão-Cortina, depois de terem sido impedidos de o fazer em 2022, devido ao apoio prestado à Rússia na invasão armada à Ucrânia.



A Rússia, representada nos Paralímpicos de Inverno por 10 atletas, alcançou hoje o seu segundo ouro, que junta a dois bronzes, por intermédio da fundista Anastasiia Bagiian.



Na segunda-feira, Varvara Voronchikhina sagrou-se campeã de super-G, tornando-se a primeira atleta a conquistar um título em representação da Rússia nesta competição desde 2014.



Com o ouro de Varvara Voronchikhina, que no sábado tinha arrecadado a medalha de bronze em downhill, a bandeira russa voltou a ser hasteada e o hino do país tocado nos Jogos Paralímpicos desde 2014, quando a competição se realizou na cidade russa de Sochi, em consequência da suspensão motivada pelo escândalo de doping com apoio estatal, e a estreia em uma grande competição internacional desde a invasão militar da Ucrânia, em fevereiro de 2022.



O Comité Paralímpico Internacional (IPC) atribuiu vagas para a participação em Milão-Cortina2026 de seis atletas da Rússia e quatro da Bielorrússia, que já não necessitarão de disputar o evento - entre 06 e 15 de Marco - com símbolos neutros, um precedente que outros organismos desportivos poderão seguir.