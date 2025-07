Raquel Queirós 18.ª em no cross country olímpico dos Europeus de BTT em Melgaço

Numa das provas do dia que encerrou os Europeus, Rissveds conclui a prova em 01:21.48 horas, impondo-se, com tranquilidade, à britânica Evie Richards, segunda a 01.25 minutos, e à suíça Nicole Koller, terceira a 01.51.



Raquel Queirós ficou na 18.ª posição, com o tempo de 01:31.40, enquanto Ana Santos não terminou a prova.



Na prova masculina, vencida pelo britânico Tom Pidcock,Roberto Ferreira foi o português mais bem classificado, com o tempo de 01:28.52, mais 07.50 segundos do que o vencedor, enquanto Ricardo Marinheiro, Bruno Nunes e João Rocha não chegaram ao fim.