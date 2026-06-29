Reabilitação do Centro de Alto Rendimento de Anadia vai rondar os 1,2 ME

“A intervenção contempla a reparação das coberturas da nave e da unidade de alojamento; a beneficiação de áreas de apoio logístico, nomeadamente a garagem, oficina e armazém; a correção e pintura do piso do velódromo; bem como a impermeabilização e pintura de paredes exteriores e interiores”, destacou.



O lançamento do concurso público para a empreitada de reabilitação do Centro de Alto Rendimento de Anadia, com um valor base de 1.121.040,72 euros (acrescido de IVA), foi aprovado na semana passada em reunião do executivo municipal.



O CAR – Velódromo Nacional de Anadia foi inaugurado a 11 de setembro de 2009 e tem como federações residentes Ciclismo, Ginástica, Judo e Esgrima.



Pelo Centro de Alto Rendimento têm passado grandes nomes do ciclismo internacional, bem como atletas medalhados de outras modalidades, nomeadamente da Ginástica e Judo, durante as competições internacionais ali realizadas, assim como em estágios de preparação para os maiores eventos internacionais.



Desde a sua inauguração, o ciclismo português conquistou um vasto conjunto de medalhas em grandes competições internacionais, nomeadamente nos Jogos Olímpicos Paris 2024, onde Iuri Leitão e Ivo Oliveira se sagraram Campeões Olímpicos de Madison, Campeonatos do Mundo e da Europa em Juniores, Sub23 e Masters, e outras competições europeias, nas vertentes de pista, estrada, BTT e paraciclismo.



Em 2019, o CAR de Anadia, distrito de Aveiro, ganhou um novo impulso com a atribuição, por parte da UCI (União Ciclista Internacional), do estatuto de Centro Continental de Ciclismo ao Centro de Alto Rendimento de Anadia, passando assim o Centro Mundial de Ciclismo a ter em Anadia o primeiro Centro Satélite na Europa.