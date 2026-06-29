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Reabilitação do Centro de Alto Rendimento de Anadia vai rondar os 1,2 ME
O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia, em Sangalhos, vai ser alvo de uma empreitada de reabilitação que rondará os 1,2 milhões de euros (ME), com um prazo de execução de 12 meses, informou a Câmara Municipal.
“A intervenção contempla a reparação das coberturas da nave e da unidade de alojamento; a beneficiação de áreas de apoio logístico, nomeadamente a garagem, oficina e armazém; a correção e pintura do piso do velódromo; bem como a impermeabilização e pintura de paredes exteriores e interiores”, destacou.
O lançamento do concurso público para a empreitada de reabilitação do Centro de Alto Rendimento de Anadia, com um valor base de 1.121.040,72 euros (acrescido de IVA), foi aprovado na semana passada em reunião do executivo municipal.
O CAR – Velódromo Nacional de Anadia foi inaugurado a 11 de setembro de 2009 e tem como federações residentes Ciclismo, Ginástica, Judo e Esgrima.
Pelo Centro de Alto Rendimento têm passado grandes nomes do ciclismo internacional, bem como atletas medalhados de outras modalidades, nomeadamente da Ginástica e Judo, durante as competições internacionais ali realizadas, assim como em estágios de preparação para os maiores eventos internacionais.
Desde a sua inauguração, o ciclismo português conquistou um vasto conjunto de medalhas em grandes competições internacionais, nomeadamente nos Jogos Olímpicos Paris 2024, onde Iuri Leitão e Ivo Oliveira se sagraram Campeões Olímpicos de Madison, Campeonatos do Mundo e da Europa em Juniores, Sub23 e Masters, e outras competições europeias, nas vertentes de pista, estrada, BTT e paraciclismo.
Em 2019, o CAR de Anadia, distrito de Aveiro, ganhou um novo impulso com a atribuição, por parte da UCI (União Ciclista Internacional), do estatuto de Centro Continental de Ciclismo ao Centro de Alto Rendimento de Anadia, passando assim o Centro Mundial de Ciclismo a ter em Anadia o primeiro Centro Satélite na Europa.
O lançamento do concurso público para a empreitada de reabilitação do Centro de Alto Rendimento de Anadia, com um valor base de 1.121.040,72 euros (acrescido de IVA), foi aprovado na semana passada em reunião do executivo municipal.
O CAR – Velódromo Nacional de Anadia foi inaugurado a 11 de setembro de 2009 e tem como federações residentes Ciclismo, Ginástica, Judo e Esgrima.
Pelo Centro de Alto Rendimento têm passado grandes nomes do ciclismo internacional, bem como atletas medalhados de outras modalidades, nomeadamente da Ginástica e Judo, durante as competições internacionais ali realizadas, assim como em estágios de preparação para os maiores eventos internacionais.
Desde a sua inauguração, o ciclismo português conquistou um vasto conjunto de medalhas em grandes competições internacionais, nomeadamente nos Jogos Olímpicos Paris 2024, onde Iuri Leitão e Ivo Oliveira se sagraram Campeões Olímpicos de Madison, Campeonatos do Mundo e da Europa em Juniores, Sub23 e Masters, e outras competições europeias, nas vertentes de pista, estrada, BTT e paraciclismo.
Em 2019, o CAR de Anadia, distrito de Aveiro, ganhou um novo impulso com a atribuição, por parte da UCI (União Ciclista Internacional), do estatuto de Centro Continental de Ciclismo ao Centro de Alto Rendimento de Anadia, passando assim o Centro Mundial de Ciclismo a ter em Anadia o primeiro Centro Satélite na Europa.