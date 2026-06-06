Real Madrid com primeira época em `branco` no futebol e basquetebol em 16 anos





(Com Lusa)

Vencedor da fase regular, o conjunto ‘merengue’ caiu em três jogos face ao La Laguna Tenerife, ao perder hoje em casa por 107-95, repetindo o que sucedera no primeiro jogo (97-98), de nada valendo, assim, o triunfo fora no segundo jogo por 118-83.Os ‘merengues’ tinham também falhado em 24 de maio a conquista da Euroliga, ao perderem na final com os gregos do Olympiacos, por 92-85.Antes, o Real Madrid já tinha sido batido pelo Valência Basket na final da Supertaça e pelo Kosner Baskonia na final da Taça do Rei.No basquetebol, o Real Madrid não terminava uma época sem títulos desde 2011, sendo que há 18 anos que o vencedor da ‘regular season’ não ‘tombava’ na primeira eliminatória.O ‘zero’ do clube presidido por Florentino Perez, que vai a eleições no domingo, estende-se à secção de futebol.Os ‘blancos’ foram afastados pelo Bayern Munique nos quartos de final da Liga dos Campeões, e acabaram em segundo na Liga espanhola, atrás do FC Barcelona, face ao qual também perderam a final da Supertaça.Na Taça do Rei, o Real Madrid foi inesperadamente afastado pelo ‘secundário’ Albacete, nos oitavos de final.