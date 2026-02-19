Recorde mundial para a britânica Keely Hodgkinson nos 800 metros

A atual campeã olímpica, figura principal no meeting de nível Ouro do circuito mundial 'indoor', confirmou as expectativas e terminou as quatro voltas à pista bem destacada.



Hodgkinson, de 23 anos, retirou 95 centésimos ao anterior recorde, que estava na posse da eslovena Jolanda Ceplak, com 1.55,82.



O recorde de Ceplak foi estabelecido em Viena em 2002, no mesmo dia em que Hodgkinson nasceu, ou seja em 03 de março daquele ano.



Uma grande prestação da britânica era esperada, depois de ganhar 'em solo' na sua estreia da temporada, nas eliminatórias do Campeonato Indoor do Reino Unido em Birmingham, no sábado, sem a ajuda de lebres ou luzes de onda. Correu então em 1.56,33, o que era o terceiro melhor tempo de sempre.



O próximo grande objetivo de Hodgkinson são os Mundiais Torun2026, na mesma pista em que conquistou o seu primeiro grande título sénior no Campeonato Europeu ‘indoor’, em 2021, aos 19 anos.



Depois, conta estar nos Europeus ao ar livre, em Birmingham, de 10 a 16 de agosto, a apontar para terceiro título consecutivo na distância.