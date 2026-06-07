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Recorde nacional dos 100 metros para Tatjana Pinto
A atleta portuguesa Tatjana Pinto bateu no sábado o recorde nacional dos 100 metros, ao correr a distância em 11,09 segundos, nas eliminatórias da Sparkassen Gala, em Regensburg, na Alemanha.
Tatjana Pinto tirou um centésimo de segundo ao anterior máximo português, na posse de Lorène Bazolo, que tinha registado 11,10 em 14 de agosto de 2021 (La Chauds-Fonds) e em 14 de junho de 2025 (Braga).
Em Regensburg, a portuguesa, de 33 anos, acabou por vencer, depois, a final, com o registo de 11,17 segundos.
Tatjana Pinto também é a recordista nacional dos 60 metros, com 7,17 segundos, registo - conseguido em 21 de março de 2026, em Torun - que comparte com outras duas velocistas (Lorène Bazolo e Arialis Martínez).
Em Regensburg, a portuguesa, de 33 anos, acabou por vencer, depois, a final, com o registo de 11,17 segundos.
Tatjana Pinto também é a recordista nacional dos 60 metros, com 7,17 segundos, registo - conseguido em 21 de março de 2026, em Torun - que comparte com outras duas velocistas (Lorène Bazolo e Arialis Martínez).
(Com Lusa)