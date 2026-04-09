Recuperação de Patrícia Sampaio está a correr melhor do que esperado

“Está a correr melhor do que eu esperava até”, admitiu a judoca, que sofreu uma rotura no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, durante o estágio em Paris, após o Grand Slam na capital francesa, em fevereiro.



À margem da assinatura de um protocolo entre o Comité Olímpico de Portugal (COP) e uma cadeia de supermercados, Patrícia Sampaio lembrou que fez “esta semana dois meses de lesão” e que “o prognóstico são três para estar a fazer judo”, mas apontou “para competir só no final do verão, lá para agosto, para fazer uma boa preparação para o Campeonato do Mundo de outubro”.



“Eu tinha dois grandes objetivos para este ano, ser campeã da Europa e campeã do mundo, portanto, não podendo ser campeã da Europa, porque o Europeu é na próxima semana, continuo a querer ser campeã do mundo”, assumiu.



