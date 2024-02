Red Bull investiga diretor desportivo da equipa

”, anunciou a Red Bull, em comunicado.Este processo, “que já está em andamento”, está entregue “a um especialista externo”., lê-se ainda.Por isso, os seus responsáveis escusam-se “a fazer mais comentários”.O jornal neerlandês De Telegraaf foi o primeiro a noticiar o caso, dando nota de que em causa está o estilo agressivo da liderança de Christian Horner, de 50 anos, que nega as acusações.Horner deverá continuar no cargo enquanto durar a investigação.O britânico chegou à Fórmula 1 em 2005, com a entrada da Red Bull, equipa que comanda desde o seu início.Soma seis títulos de construtores (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 e 2023) e sete de pilotos (2010, 2011, 2012, 2013, 2021 2022 e 2023), os quatro primeiros com Sebastian Vettel e os três últimos com Max Verstappen.