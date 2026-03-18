Regata Ocean Race volta a Portugal em 2027 com paragem em Cascais

"Esta é a primeira vez nos 54 anos de história do evento que a Costa do Golfo da Flórida servirá como porto de partida da regata, e a etapa ligará dois dos destinos de vela mais famosos do mundo, através de cerca de 4.500 milhas náuticas do Oceano Atlântico", realçou em comunicado a Ocean Race.

Depois das passagens por Lisboa em três edições consecutivas (2012, 2014 e 2017), Cascais vai assumir um papel de protagonismo na corrida mundial na edição de 2027, que vai começar em Alicante, Espanha, em 17 de janeiro de 2027, dando literalmente a `volta ao mundo`, num percurso de 32 mil milhas náuticas.

Na quarta etapa da competição, com partida do porto de St. Pete-Clearwater, na Florida, a organização estima que os velejadores, a bordo de potentes embarcações IMOCA 60 (veleiros foilers), cheguem a Cascais nos últimos dias de maio de 2027, arrancando depois em 06 de junho do mesmo ano.

As passagens em Auckland (Nova Zelândia), Itajaí (Brasil) e Amaala (Arábia Saudita), que consagrará os vencedores da prova no Mar Vermelho, também estão projetadas no percurso de 2027.

"A chegada desta nova etapa transatlântica da The Ocean Race a Cascais reforça ainda mais a posição de Portugal como destino para desportos náuticos, ao mesmo tempo que demonstra internacionalmente a qualidade do nosso território, as nossas condições naturais e a nossa oferta turística. Portugal tem uma ligação profunda e histórica com o oceano, e este é um evento que inspira e liga culturas através do mar. O Turismo de Portugal considera um privilégio acolher esta etapa", destacou em comunicado Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal.

Por seu turno, o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Nuno Piteira Lopes, realçou o orgulho que sente com a participação da cidade - que se situa a cerca de 30 quilómetros da capital portuguesa (Lisboa) - na icónica regata.

"Para uma comunidade costeira como Cascais, o oceano faz parte da nossa identidade. Receber a The Ocean Race e acolher as equipas após uma travessia transatlântica é um momento marcante que celebra a nossa ligação histórica ao mar. Cascais orgulha-se de partilhar as suas condições de navegação de classe mundial, o seu compromisso com a sustentabilidade dos oceanos e o espírito de uma comunidade que sempre viveu lado a lado com o Atlântico. Aguardamos com expectativa a chegada de velejadores e fãs de todo o mundo a Cascais", vincou o responsável.