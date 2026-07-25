Regressado Nelson Évora domina triplo

Évora ficou distante dos 17,74 metros do seu recorde pessoal, que perdura desde 2007, mas protagonizou a segunda melhor marca lusa da época, atrás dos 17,71 do atual bicampeão do mundo Pedro Pablo Pichardo, ausente em Lisboa, e voltou aos pódios nesta prova ao fim de nove anos.



O campeão olímpico em Pequim2008, que também triunfou ao ar livre nos Mundiais Osaka2007 e nos Europeus Berlim2018, não atuava há cinco anos em Campeonatos de Portugal, nos quais passou a ter 16 conquistas - três no salto em comprimento e 13 no triplo - e é o segundo atleta masculino mais titulado no ativo, atrás do marchador João Vieira, com 46.



Já nos 400 metros, Omar Elkhatib (Sporting) foi tetracampeão com 45,80 segundos, contra 46,13 do colega de equipa e recordista português João Coelho, e Carina Vanessa (Sporting) venceu pela primeira vez, com 53,73.



José Carlos Pinto (Sporting) revalidou o troféu nos 1.500 metros, que não tiveram em ação o recordista luso e campeão mundial Isaac Nader, ao cronometrar 3.37,14 minutos, ligeiramente abaixo do anterior máximo dos campeonatos, de 3.37,2, que pertencia a António Travassos desde 1997.



Um dia depois da inédita vitória nos 5.000 metros, Patrícia Silva (Sporting) voltou aos triunfos nos 1.500 dois anos depois, totalizando 4.41,65 minutos.



O salto com vara assistiu igualmente a um novo máximo dos campeonatos, uma vez que o olímpico Pedro Buaró (Benfica), detentor da melhor marca portuguesa, logrou 5,70 metros e ganhou o quinto título, e quarto seguido, terminando três centímetros acima da fasquia de Diogo Ferreira em 2014.



Buaró ainda tentou saltar a 5,91 metros, que lhe permitiriam ultrapassar o recorde luso de 5,85 alcançado em 16 de julho, mas falhou os três ensaios.



No lançamento do disco, a olímpica Liliana Cá (Sporting) também melhorou o melhor registo da prova por si atingido em 2024, ao passar de 63,22 para 64,08 metros, e venceu pela nona vez, e sétima consecutiva, ficando a um triunfo dos 10 da recordista nacional Irina Rodrigues, segunda, com 58,89.



Em masculinos, o recordista luso Emanuel Sousa (Benfica) chegou ao quarto êxito, e segundo sucessivo, na mesma disciplina, com 59,49 metros.



Mariana Pestana (Estreito) foi tetracampeã no lançamento do martelo, ao arremessar 63,22 metros, enquanto Agate de Sousa (Benfica), campeã do mundo de pista curta, renovou o título no salto em comprimento, com 6,73.



O Sporting ganhou as duas estafetas 4x100 metros, com 41,81 segundos entre os homens, destronando o Atlético da Póvoa, e 46,36 nas mulheres.



Nos eventos de atletismo adaptado, Mamudo Baldé, da Academia João Correia, quebrou o recorde mundial dos 100 metros na classe T54, com 13,49 segundos, contra os 13,54 do tailandês Athiwat Paeng-Nuea, dois meses depois de consumar o máximo europeu da distância, com 13,61.



A 111.ª edição dos Campeonatos de Portugal ao ar livre termina no domingo, no Estádio Universitário de Lisboa, e reúne quase 700 atletas, oferecendo a última oportunidade de qualificação para os Europeus de Birmingham2026, que se disputarão de 10 a 16 de agosto, em Inglaterra.







Vencedores do segundo dia dos campeonatos nacionais de atletismo ao ar livre:



- Masculinos:



Lançamento do disco: Emanuel Sousa (Benfica), 59,49 metros.



Salto com vara: Pedro Buaró (Benfica), 5,70 metros.



100 metros: Delvis Santos (Sporting), 10,24 segundos.



400 metros: Omar Elkhatib (Sporting), 45,80 segundos.



Triplo salto: Nelson Évora (Juventude Ilha Verde), 16,03 metros.



1.500 metros: José Carlos Pinto (Sporting), 3.37,14 minutos.



4x100 metros: Sporting, 41,81 segundos.







- Femininos:



Lançamento do martelo: Mariana Pestana (Estreito), 63,22 metros.



Salto em comprimento: Agate de Sousa (Benfica), 6,73 metros.



100 metros: Tatjana Pinto (Sporting), 11,02 segundos.



400 metros: Carina Vanessa (Sporting), 53,73 segundos.



Lançamento do disco: Liliana Cá (Sporting), 64,08 metros.



1.500 metros: Patrícia Silva (Sporting), 4.41,65 minutos.



4x100 metros: Sporting, 46,36 segundos.



