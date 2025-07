Regressado Pacquiao falha assalto ao título de pesos médios do WBC

Pacquiao, único pugilista campeão em oito categorias diferentes, regressou aos ringues aos 46 anos, num combate disputado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Dois juízes deram um empate de 114-114, enquanto um terceiro juiz deu 115-113 a favor de Barrios, de 30 anos, que assim conserva o título.



"Acho que ganhei o combate, que foi renhido. Ele é um adversário difícil e luta bem, tentei terminar o combate, mas ele é um bom lutador. Fiz um trabalho duro e tive disciplina para evitar que a minha idade me afetasse”, disse o filipino no final.



Pacquiao surpreendeu o mundo do boxe em maio, quando anunciou que tencionava regressar quatro anos depois para desafiar Barrios, tirando partido de uma regra do WBC que permite aos antigos campeões solicitarem um combate imediato pelo título quando saem da reforma.



O filipino procurava tornar-se o mais antigo campeão de pesos médios e o segundo mais antigo campeão da história do boxe.