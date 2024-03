Regressados Alexis Borges e Diogo Branquinho otimistas para torneio pré-olímpico

De volta às convocatórias da seleção das 'quinas', pela qual somou 61 internacionalizações, Alexis Borges, do Benfica, recordou a inédita qualificação para Pequim2020 para reforçar a crença de que a equipa tem capacidade para repetir o feito no torneio pré-olímpico que se avizinha.



"As expectativas de todos nós é voltarmos aos Jogos Olímpicos, que é o mais importante para a equipa e para o país. São altas. Estamos todos focados e acreditamos que é possível, já lá estivemos uma vez. Estar de novo é um desafio", expressou, após o treino no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, onde a equipa prepara a competição, antes da deslocação para a Hungria.



O pivô, de 32 anos, que representou a formação portuguesa pela última vez no Campeonato do Mundo de 2023, revelou que se sente mais nervoso ao estar de fora e mostrou satisfação no regresso.



"Voltar é uma sensação muito boa. Estive um tempo fora, agora voltei com muito mais ambição e vontade de ajudar a equipa, que é o mais importante. Estou muito contente comigo mesmo e por estar aqui com todos os meus companheiros. [...] Ter estado de fora no Europeu fez-me ver coisas nas quais posso ajudar estando cá", explicou.



Já Diogo Branquinho, do FC Porto, também experiente com o emblema português ao peito (88 jogos), foi claro quanto às perspetivas de chegar a um dos dois primeiros lugares do Grupo 3, que permitem a tão desejada segunda qualificação olímpica, depois da presença em Tóquio2020.



"Queremos ser candidatos crónicos a estas grandes competições, já tivemos nos Jogos Olímpicos, queremos estar noutros. Temos toda a motivação, confiança, acreditamos muito na nossa qualidade. O grupo está bem, muito alegre, temos uma dinâmica muito boa", sublinhou.



Qualificados para o pré-olímpico graças ao sétimo lugar obtido no Euro2024, realizado em janeiro, os 'heróis do mar' irão defrontar Noruega (quinta-feira), Tunísia (sábado) e a anfitriã Hungria (domingo), em Tatabánya, cidade que se situa a cerca de 50 quilómetros de Budapeste.



Branquinho reforçou a necessidade de entrar a vencer os nórdicos, à semelhança do que aconteceu em janeiro (37-32), no Europeu da Alemanha.



"Conhecemos muito bem a Noruega, temos jogado muitas vezes contra eles nos últimos anos, são muito fortes, como é a Hungria. Prefiro olhar para nós, acreditar na nossa qualidade, para entrar logo a vencer no primeiro jogo e dar uma lufada de ar fresco. É muito importante para a confiança ganhar o primeiro jogo", vaticinou o jogador do FC Porto.



O ponta esquerda lembrou também que as recentes presenças da seleção nas grandes competições trazem um estatuto diferente e um maior sentido de alerta e respeito por parte dos adversários.



"Sabemos que já não somos uma surpresa. Já toda a gente nos conhece, os nossos jogadores e a forma de jogar da seleção. Todas as seleções que vêm jogar contra nós vêm muito mais bem preparadas, fruto da nossa qualidade e resultados nos últimos anos", constatou.



Os encontros do Grupo 3 do torneio pré-olímpico irão decorrer na Arena Tatabánya, o quarto maior recinto de andebol da Hungria, com capacidade para 6.000 lugares.