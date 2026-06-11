Regresso de Serena Williams interrompido por lesão da parceira

A jovem canadiana, de 19 anos, lesionou-se na quarta-feira num joelho, depois de escorregar na relva no encontro do quadro de singulares frente à checa Karolina Pliskova, acabando por desistir.



Serena Williams, de 44 anos, afastou-se do ténis após o Open dos Estados Unidos de 2022, encerrando a sua carreira como a jogadora mais titulada em torneios do Grand Slam na Era Open, com 23 cetros.



No regresso à competição, Serena Williams, com Victoria Mboko, venceu a compatriota Nicole Melichar-Martinez e a australiana Erin Routliffe, terceiras cabeças de série, por 7-6 (7-2) e 6-2.



A norte-americana deve voltar a jogar na próxima semana, em Berlim, não sendo ainda conhecida a parceira no torneio da capital alemã.



Serena Williams tinha encerrado a sua carreira profissional com 73 títulos de singulares, 23 de pares e dois de pares mistos.



Ao lado da irmã Venus conquistou 14 títulos de pares em ‘majors’, sendo a única tenista a ter completado o ‘Golden Grand Slam’ em singulares – foi campeã olímpica em Londres2012 - e pares, ao somar três títulos olímpicos em parceria com a outra Williams.