Reinaldo Teixeira e José Gomes Mendes são os candidatos às eleições da LPFP

Em comunicado, o organismo indica que, no prazo fixado para o efeito, que terminou na sexta-feira, foi verificada a “regularidade de ambas as candidaturas e a elegibilidade dos candidatos que as compõem”.



De acordo com o documento, Reinaldo Teixeira, atual líder da Associação de Futebol do Algarve, encabeça a lista A, enquanto José Gomes Mendes, que preside à Mesa da Assembleia Geral da LPFP, lidera a B.



Reinaldo Teixeira, de 61 anos, está na Associação de Futebol do Algarve há mais de 20 anos, organismo a que preside desde 2019. Foi nomeado, em 2015, coordenador dos delegados e avaliadores da Liga de clubes, depois de ter exercido, durante 20 anos, o cargo de delegado nessa estrutura.



O gestor, natural de Salir, no concelho de Loulé, desempenha também funções enquanto membro do conselho consultivo no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).



José Gomes Mendes, de 63 anos, é doutorado em Engenharia Civil, e lidera desde junho de 2023 a MAG da LPFP, cargo que já tinha ocupado entre 2014 e 2015.



Professor catedrático na Universidade do Minho e no ISCTE Business School, e ex-presidente da MAG do Sporting de Braga, Gomes Mendes foi secretário dos Governos de António Costa, primeiro Adjunto e do Ambiente e, depois, da Mobilidade e do Planeamento.



As eleições para a sucessão de Pedro Proença, atual líder da Federação Portuguesa de Futebol, para o remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27 na presidência da LPFP estão marcadas para o dia 11 de abril, num ato eleitoral que vai decorrer entre as 10:00 e as 13:00, no auditório da Arena Liga Portugal, no Porto.



Atualmente, o organismo que está a ser liderado de forma transitória por Helena Pires, que exercia funções de diretora executiva.