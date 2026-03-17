Reinaldo Ventura com uma baixa na seleção de hóquei em patins para Montreux

Numa publicação na rede social Facebook, a FPP deu conta da indisponibilidade do avançado dos minhotos e da sua substituição por Gonçalo Pinto, do Benfica, na lista de 10 eleitos do novo selecionador nacional divulgada há 15 dias, em 02 de março.



Reinaldo Ventura, que também comanda a Sanjoanense, promoveu quatro alterações relativamente à última convocatória do seu antecessor, Paulo Freitas, que, após reconquistar o título europeu, em setembro, rumou ao FC Porto.



Viti e Carlos Ramos, em estreia, e João Rodrigues e Pedro Henriques, de regresso, foram chamados para a 70.ª edição da Taça das Nações, que vai ser disputada entre 01 e 05 de abril, em detrimento de Rafa, que deu por terminada a carreira na equipa das ‘quinas’, Luís Querido, Alvarinho e Guga Bento.



Portugal, que prepara a presença no Mundial, entre 11 e 18 de outubro, em Assunção, no Paraguai, após o quarto lugar em Novara, em Itália, em 2024, é o recordista de triunfos na Taça das Nações, com 19 títulos, o último dos quais em 2019.



A seleção lusa vai preparar no Luso, de 28 a 31 de março, a presença em Montreaux, onde vai defrontar a anfitriã Suíça (01 de abril), França (02) e Espanha (03), no Grupo B do histórico torneio helvético.



Lista dos 10 convocados:



- Guarda-redes: Xano Edo (Sporting) e Pedro Henriques (Benfica).



- Defesas/Médios: Zé Miranda (Benfica), Carlos Ramos (Óquei de Barcelos), Hélder Nunes (FC Porto).



- Avançados: Gonçalo Pinto (Benfica), Gonçalo Alves (FC Porto), João Rodrigues (Benfica), Viti (Benfica) e Rafael Bessa (Sporting).



