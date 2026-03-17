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Reinaldo Ventura com uma baixa na seleção de hóquei em patins para Montreux

Reinaldo Ventura com uma baixa na seleção de hóquei em patins para Montreux

Miguel Rocha, do Óquei de Barcelos, vai falhar por lesão a estreia de Reinaldo Ventura como selecionador português de hóquei em patins, na Taça das Nações, em Montreux, na Suíça, revelou hoje a Federação Portuguesa de Patinagem (FPP).

Lusa /
José Coelho - Lusa

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Numa publicação na rede social Facebook, a FPP deu conta da indisponibilidade do avançado dos minhotos e da sua substituição por Gonçalo Pinto, do Benfica, na lista de 10 eleitos do novo selecionador nacional divulgada há 15 dias, em 02 de março.

Reinaldo Ventura, que também comanda a Sanjoanense, promoveu quatro alterações relativamente à última convocatória do seu antecessor, Paulo Freitas, que, após reconquistar o título europeu, em setembro, rumou ao FC Porto.

Viti e Carlos Ramos, em estreia, e João Rodrigues e Pedro Henriques, de regresso, foram chamados para a 70.ª edição da Taça das Nações, que vai ser disputada entre 01 e 05 de abril, em detrimento de Rafa, que deu por terminada a carreira na equipa das ‘quinas’, Luís Querido, Alvarinho e Guga Bento.

Portugal, que prepara a presença no Mundial, entre 11 e 18 de outubro, em Assunção, no Paraguai, após o quarto lugar em Novara, em Itália, em 2024, é o recordista de triunfos na Taça das Nações, com 19 títulos, o último dos quais em 2019.

A seleção lusa vai preparar no Luso, de 28 a 31 de março, a presença em Montreaux, onde vai defrontar a anfitriã Suíça (01 de abril), França (02) e Espanha (03), no Grupo B do histórico torneio helvético.

Lista dos 10 convocados:

- Guarda-redes: Xano Edo (Sporting) e Pedro Henriques (Benfica).

- Defesas/Médios: Zé Miranda (Benfica), Carlos Ramos (Óquei de Barcelos), Hélder Nunes (FC Porto).

- Avançados: Gonçalo Pinto (Benfica), Gonçalo Alves (FC Porto), João Rodrigues (Benfica), Viti (Benfica) e Rafael Bessa (Sporting).

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