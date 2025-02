Relatório de atividades e contas do COP aprovado por unanimidade

O COP terminou 2024 com um resultado líquido positivo de 621 mil euros, num exercício em que se destacou a Missão aos Jogos Olímpicos Paris2024, assim com a organização da Assembleia Geral da Associação dos Comités Olímpicos Nacionais, que reuniu em Cascais membros dos 206 comités nacionais e de federações internacionais.



O presidente do COP, Artur Lopes, que assumiu a liderança do organismo após a morte de José Manuel Constantino, referiu que as atividades regulares da organização, que foram elevadas “a níveis de excelência” pelo seu antecessor, devem “ser olhadas de outra maneira” pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, quando vai ser negociado o contrato-programa de desenvolvimento desportivo 2024-2028.



“Esta casa tem uma atividade muito para além da organização das missões desportivas”, assumiu Artur Lopes, que considerou que “o COP tem de se reformular todos os dias, sem hesitações”, reconhecendo ser “uma alegria” a presença de todas as federações, entre as quais a de futebol, com Pedro Proença, naquele que foi o seu primeiro evento como novo líder da FPF.



O presidente do COP agradeceu às federações desportivas, porque “elevam o desporto nacional”, e também à Comissão Executiva que dirigiu o COP nos últimos anos e que agora se despede.



As eleições para os órgãos sociais do Comité Olímpico de Portugal estão marcadas para 19 de março, com três candidatos assumidos, Laurentino Dias e Alexandre Mestre, ex-secretários de Estado do Desporto, e Fernando Gomes, que deixou a liderança da FPF.