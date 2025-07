Remador Diogo Gonçalves medalha de bronze em skiff no Mundial sub-23 da Polónia

O português cumpriu os 2.000 metros da pista em 6.55,82, somente superado pelo representante da Turquia, 4,08 segundos mais rápido, enquanto a Alemanha garantiu a prata, a 2,8 segundos do vencedor.



No sábado, Pedro Rodrigues e Tomás Neves, os outros atletas lusos em prova, tinham sido quartos, a escassos 25 centésimos de segundo da medalha de bronze no evento de double-scull (BM2x)



O trio prepara agora os Europeus sub-23, que vão decorrer em 06 e 07 de setembro em Racice, na República Checa.