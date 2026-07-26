Remadores João Veloso e Diogo Gonçalves sagram-se campeões mundiais de sub-23

Os títulos conquistados hoje, último dia de competição, juntam-se ao conseguido no sábado pela dupla Pedro Rodrigues/Tomás na prova de double-scull (BM2x), que fica para a história como o primeiro ouro português no escalão sub-23 da modalidade.



Na final de skiff pesos ligeiros (BLM1x), João Veloso percorreu os 2.000 metros em 06.59,96 minutos, impondo-se ao grego Angelos Athanasiadis Kaoudis (07.00,62) e ao cazaque Artem Matussevich (07.01,56), medalhas de prata e bronze, respetivamente.



Diogo Gonçalves assegurou o título de skiff absolutos (BM1x), com o tempo de 06.54,18 minutos, numa prova na qual o grego Nikolaos Cholopoulos (06.58,14) foi prata, e o dinamarquês August Wisholm (06.58,20) bronze.