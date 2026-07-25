Remadores Pedro Rodrigues e Tomás Neves sagram-se campeões mundiais de BM2x de sub-23

A dupla nacional, que garantiu o primeiro ouro mundial para o remo português na categoria sub-23, terminou os 2000 metros de prova de BM2x com o tempo de 06.20,83 minutos, impondo-se a uma dupla alemã (06.23,37) e uma embarcação da Irlanda (06.25,76), segunda e terceira classificadas, respetivamente.



No domingo, Diogo Gonçalves na Final A de BM1x e João Veloso em BLM1x.



