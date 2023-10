Remo de mar ganha espaço olímpico

”, confessou Afonso Costa.Em declarações à Lusa, o olímpico em Tóquio, juntamente com Pedro Fraga, comentava a decisão da comissão executiva do Comité Olímpico Internacional de, a partir de Los Angeles2028, as provas do remo ligeiro serem substituídas por competições de remo de mar.”, resignou-se.Ainda assim, Afonso Costa assume a felicidade por ver que o fim dos ligeiros não significou a perda de quotas no remo, antes a sua substituição por uma nova vertente, de mar.”, garante.Dinis Costa, que procura a estreia olímpica em Paris, entende que Portugal até já deveria estar a “apostar há mais tempo” no remo de mar, considerando que, face à imensa costa do país, haveria uma “vantagem” para explorar; elogia, por isso, os exemplos de antecipação de Espanha e Itália e diz que agora é preciso “andar mais rápido e apanhar a carruagem”.Uma vez que a mudança vai ocorrer somente em 2028, os irmãos estão unicamente focados em ir juntos a Paris no double-scull, depois de terem falhado este ano a qualificação, com uma época marcada por várias lesões, uma das quais impeditiva de assegurar o ‘passaporte’ olímpico no Mundial, após uma temporada de resultados internacionais de excelência.”, assegurou Afonso.Dinis encarou os infortúnios como uma ocasião para “construir uma base maior”, uma vez que não pararam de treinar, embora separados e a solidificar áreas diferentes.Em abril de 2024, querem garantir um dos dois lugares em aberto na repescagem europeia que vai decorrer em Szeged, Hungria, o penúltimo momento para serem bem-sucedidos, uma vez que volvidas três semanas, em Lucerna, na Suíça, serão atribuídas as derradeiras duas vagas mundiais.”, assume Afonso, que lembrou o facto de ambos serem “lingrinhas”, algo com imenso impacto na modalidade, face a clara desvantagem física numa classe aberta.Já Dinis reconhece que, “se calhar, a jogada mais segura seria manter na pista”, contudo revela “alguma curiosidade pelo remo de mar”.”, concluiu Dinis Costa.