Riba d’Ave e Sp. Tomar com WSE Cup na mira

Treinador do Riba d’Ave desde a época 2020/21, Raúl Meca Lopes vê a presença na "final four" como “um prémio” para o trabalho dos jogadores e defende que o conjunto que melhor expresse a sua forma de jogar no sábado, a partir das 17h45 de Lisboa, estará mais perto da final de domingo, agendada para a Catalunha 11h15 de Lisboa.



“Divido o favoritismo pelas duas equipas. Quem conseguir impor o seu estilo de jogo por mais tempo terá vantagem. O nosso grande objetivo é impor o nosso jogo e as nossas ideias, frente a uma equipa que já defrontámos duas vezes nesta época”, disse à Lusa o técnico da equipa sorteada como ‘anfitriã’.



Depois de eliminar o Caldes (Espanha), nos oitavos de final, e o Sarzana (Itália), nos quartos, a formação do concelho de Vila Nova de Famalicão defronta o conjunto tomarense, que derrotou na primeira volta do campeonato nacional (4-1), antes de ser goleado na segunda (7-1).



Ribatejanos precavidos



Convencido de que o Igualada, detentor do troféu, é o favorito a vencer a competição no Poliesportiu Les Comes, recinto com “pista em mosaico”, a que as equipas lusas estão “pouco habituadas”, o treinador do Sporting de Tomar realça que, antes, é preciso derrotar o Riba d’Ave, equipa “muito difícil, aguerrida e lutadora”.



“Quando se trata de meias-finais e de finais, tem de ser no campo que uma equipa tem de se impor à outra. Manda a minha experiência que sejamos prudentes. É um jogo de importância máxima, onde temos de apresentar a nossa melhor versão. Só a nossa melhor versão pode ganhar ao Riba d'Ave”, afirmou à Lusa Nuno Lopes.



Ao "leme" dos ribatejanos desde a época 2018/19, o técnico, de 53 anos, avisou que a sua equipa tem de “querer mandar no jogo” e criar oportunidades, num duelo entre formações que “marcam pouco”: o Sporting de Tomar soma 55 golos no campeonato, prova em que é nono, e o Riba d’Ave, 12.º da tabela, contabiliza 59.



“Não somos equipas com 'veia' goleadora, mas que trabalham muito e criam muitas oportunidades. Espero que os meus jogadores estejam com a 'mão quente'”, detalhou o ‘timoneiro’ do conjunto que eliminou a Juventude Pacense, nos oitavos de final, e os espanhóis do Voltregà, nos quartos.



Antes da meia-final portuguesa, o Igualada e o Lleida, vencedor da competição por três vezes, protagonizam uma semifinal catalã, às 15h15 de Lisboa de sábado.