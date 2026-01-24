Mais Modalidades
Riba d`Ave foi a única equipa lusa a vencer na Taça Europeia de hóquei em patins
O Riba d’Ave foi a única equipa portuguesa a vencer na primeira mão dos quartos de final da Taça Europeia de hóquei em patins, mas está tudo em aberto para HC Braga, Juventude Pacense e Sanjoanense.
O HC Braga e a Juventude Pacense, que perderam fora frente a Calafell (Espanha), por 1-0, e Caldes (Itália), por 6-5, têm a oportunidade de recuperar a desvantagem em casa, em 07 de fevereiro.
Já a tarefa da Sanjoanense, que perdeu na receção aos espanhóis do Lleida (4-2), e do Riba d’Ave, apesar da vitória em casa por 4-3, frente aos italianos do Monza, parece mais difícil.
A Sanjoanense perdeu por 4-2 na receção ao Lleida, de Espanha, numa partida que só teve golos na segunda parte, depois de ter estado a vencer por duas vezes (1-0 e 2-1), e comprometeu a passagem às meias-finais.
Nuno Araújo (1-0), aos 28 minutos, colocou a Sanjoanense em vantagem, o Lleida empatou a 1-1 por ‘Chino’ Miguélez, aos 41, para a equipa portuguesa voltar à liderança por Alex Mount (2-1), aos 42.
Hugo Santos falhou um livre direto para a Sanjoanense aumentar a vantagem, e o emblema espanhol deu a volta com golos de Jordi Badia (2-2), aos 46 minutos, Dario Giménez (3-2), aos 47, e Nico Ojeda (4-2), aos 48.
O Riba d’Ave venceu por 4-3 o Monza, numa partida com um inicio atípico, já que a formação portuguesa marcou em ‘power play’ (superioridade numérica) por Gustavo Pato (1-0), aos quatro minutos, e a italiana empatou por Valentino Marzonetto (1-1), aos cinco, em ‘under play’ (com menos um jogador).
A equipa lusa abriu para uma vantagem de dois golos, por ‘Nunu’ Castro, aos 12, de penálti, e Antoine Thebaud, aos 14, mas os italianos voltaram a repor a diferença em apenas um por Francisco Bielsa (3-2), aos 27.
Daniel Pinheiro devolveu a vantagem de dois golos para o Riba d’Ave (4-2), aos 34, e já depois de Nuno Santos ter falhado um livre direto para aumentar, o Monza reduziu para 4-3 por Matteo Zuchetti, aos 42, deixando tudo em aberto para a segunda mão.
O HC Braga perdeu por 1-0 em casa dos espanhóis do Calafell, que marcaram o único golo por Aleix Marimón, aos 40 minutos, de penálti, e em 07 de fevereiro poderão sentenciar o apuramento para as meias-finais.
Em Itália, a Juventude Pacense perdeu por 6-5 com o Caldes, depois de ter estado a perder por 5-2, mas o aproveitamento de uma situação de ‘power play’ permitiu manter em pé a esperança de dar a volta à eliminatória na segunda mão.
Dois golos de Marc Zanón, no segundo minuto, colocaram o Caldes a vencer por 2-0, vantagem que o conjunto transalpino, já depois de Nuno Pereira ter empatado, aos 10 minutos, de livre direto, elevou para 4-1 por Adrià Ballart, aos 12, e Marcos Blanqué, aos 27.
Diogo Abreu reduziu para 4-2, aos 31 minutos, de penálti, mas o Caldes voltou à vantagem de três golos por Humberto Mendes (5-2), aos 40.
Em ‘power play’, a Juventude Pacense fez três golos, por Filipe Flórido e Diogo Abreu, aos 47 minutos, e João Guimarães, aos 48, empatando o encontro a 5-5, que Marcos Banqué desfez aos 50 (6-5).
