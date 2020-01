Ricardinho assina pelos vice-campeões franceses ACCS Paris Asnières até 2023

“Decisão tomada. Meu próximo clube (a partir de julho) será o ACCS Paris Asnières. Obrigado a todos por continuarem a apoiar”, pode ler-se numa publicação na rede social Instagram do jogador de 34 anos, que vai deixar o Inter após sete temporadas.



Antes, tinha-se destacado no Benfica, chegando agora ao quinto país da carreira, após também ter jogado no Japão, pelos Nagoya Oceans, na Rússia, pelo CSKA Moscovo, além de Espanha e Portugal.



Além dos títulos coletivos, entre os quais se destacam três UEFA Futsal Cup, uma pelos ‘encarnados’ e duas pelo Inter, destaque para seis eleições como melhor jogador do mundo da modalidade, um recorde, tendo vencido as últimas cinco edições de forma consecutiva.



Ricardinho junta-se à equipa parisiense que em 2018/19 foi segunda classificada no campeonato, liderando esta época de forma destacada, com mais 12 pontos que o mais próximo perseguidor, o campeão em título Toulon.