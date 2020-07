Ricardo Barreiros termina carreira no Paço de Arcos

O veterano hoquista de 38 anos admitiu ter considerado arrumar o "stick", mas que a pausa provocada pela covid-19 provocou uma “mágoa de abandonar a modalidade”, que pratica há 33 anos, de forma repentina.”, contou Barreiros que, apesar de não valorizar “muito as despedidas”, quer “desfrutar de uma época” nesse sentido, em que possa “”, algo que o levou a repensar a retirada quando surgiu a oportunidade “de”.Até ao final da última época, os convites foram aparecendo “para continuar a jogar de uma forma profissional”, inclusivamente no estrangeiro, mas “o foco estava direcionado para casa” e a abordagem do Paço de Arcos, que surgiu durante a pandemia, “apelou ao sentimento” devido ao “momento complicado” que o emblema está a passar.”, frisou.Ainda sobre a questão do profissionalismo, o hoquista sublinhou que a única diferença “é em termos de valores monetários”, já que acredita que “um atleta é ou não profissional pela forma como está e não pelas condições que tem”, portanto a ida para o Paço de Arcos não é no sentido de “exercer uma atividade de fim de dia”.”, sublinhou.No fundo, foi a “questão familiar” que o levou de novo para a grande Lisboa, depois de 11 anos longe, a fim de desfrutar dos três filhos e “abraçar” um negócio com os seus.





Oliveirense e final feliz







Sobre a saída da Oliveirense, referiu que o fecho de ciclo estava acordado entre as partes ao fim de cinco anos – quatro dos quais envergando a braçadeira de capitão –, destacando o emblema que “vai ficar para sempre” na sua memória e pelo qual conquistou duas Taças de Portugal e uma Taça Continental, tendo ficado também perto de vencer o Nacional e a Liga Europeia, por duas vezes.”, declarou.Depois do que “se passou neste defeso”, Ricardo Barreiros não dá “nada como certo” e, portanto, não garante que esta seja a sua última temporada, estando “mais preocupado em desfrutar do presente e ver como as coisas correm”.”, apontou.Ainda sobre o futuro, Barreiros quer continuar ligado à modalidade, "seja no dirigismo ou na parte técnica"."Gostava de partilhar o que foi a minha experiência com os mais novos”, concluiu.Paço de Arcos e Tigres vão disputar a "liguilha" de acesso ao Nacional de hóquei em patins. Os Tigres, de Almeirim, 13.º e penúltimo classificado, com 13 pontos, e o Paços de Arcos, 12.º e antepenúltimo, com 16, vão disputar a competição a uma volta, que vai colocar os três primeiros classificados no principal escalão e os três últimos no segundo.Na sequência do cancelamento das competições das modalidades de pavilhão, em 29 de abril, devido à pandemia de covid-19, a Federação de Patinagem de Portugal (FPP) decidiu cancelar as competições sem títulos, mas com subidas e descidas.