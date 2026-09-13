Ricardo Batista sobe a terceiro no Mundial de triatlo liderado por Vasco Vilaça

Ricardo Batista cumpriu os três segmentos da prova em 01:51.18 horas, a 28 segundos do vencedor, com Dorian Coninx a terminar em 01:50.50, enquanto no segundo lugar ficou o britânico Alex Yee, campeã olímpico em Paris2024, e em terceiro o austríaco Tjebbe Kaindl.

Com este resultado, Ricardo Batista subiu ao terceiro lugar do Mundial, com 3.082 pontos, a 768 do líder, o também luso Vasco Vilaça, que esteve ausente desta prova e soma 3.850, enquanto o australiano Matthew Hauser é segundo, com 3.496, a 354 da liderança.

Vilaça, que foi vice-campeão do mundo em 2020, quando o circuito foi reduzido a uma única competição devido à pandemia de covid-19, e terceiro no ano passado, já venceu duas das oito etapas disputadas e foi segundo em três, sendo que, para a atribuição do título mundial, são contabilizados os quatro melhores resultados e a finalíssima, a ser disputada em Pontevedra, em Espanha, entre 23 e 27 de setembro.

Presente hoje na prova masculina esteve também Miguel Tiago Silva, que acabou por abandonar, tal como Maria Tomé, na feminina, depois de queda.

A competição feminina foi vencida pela britânica Georgia Taylor-Brown, com o tempo de 02:03.05 horas, superando a norte-americana Taylor Spivei, segunda, a 36 segundos, e a alemã Lisa Tertsch, terceira, a 01.28 minutos.