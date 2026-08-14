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Ricardo Gouveia sobe para 15.º no segundo dia do Danish Golf Championship
O português Ricardo Melo Gouveia avançou hoje duas posições, para o grupo dos 15.ºs classificados no Danish Golf Championship que decorre em Kerteminde, na Dinamarca, enquanto Daniel Rodrigues baixou para 99.º, falhando o 'cut'.
Tal como na véspera, Ricardo Melo Gouveia entregou o cartão com 69 pancadas, três abaixo do par do circuito, em função de cinco 'birdies' (uma abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima), e leva agora um total de 138 golpes, seis abaixo do par.
Pior desempenho teve o compatriota Daniel Rodrigues que, depois de fechar o primeiro dia no grupo dos 59.ºs, terminou hoje a prova no lote dos 99.ºs classificados, despedindo-se do torneio do DP World Tour.
Daniel Rodrigues completou o percurso com 74 pancadas, duas acima do par, com um duplo 'bogey', três 'bogeys', e três 'birdies', fechando a participação com um agregado de 145 golpes (um acima).
Pior desempenho teve o compatriota Daniel Rodrigues que, depois de fechar o primeiro dia no grupo dos 59.ºs, terminou hoje a prova no lote dos 99.ºs classificados, despedindo-se do torneio do DP World Tour.
Daniel Rodrigues completou o percurso com 74 pancadas, duas acima do par, com um duplo 'bogey', três 'bogeys', e três 'birdies', fechando a participação com um agregado de 145 golpes (um acima).