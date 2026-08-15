Ricardo Melo Gouveia cai para o 34.º lugar do Open da Dinamarca de golfe

Ricardo Melo Gouveia, de 35 anos, entregou um cartão com 73 pancadas (uma acima do par do campo de golfe da cidade de Kerteminde), fruto de três ‘birdies’ (uma abaixo do par do buraco) e quatro ‘bogeys’ (uma acima), totalizando 211 ‘shots’, cinco abaixo do par do campo.



O golfista português, que tinha terminado os dois dias anteriores com três golpes abaixo do par do campo, caiu 19 posições na classificação da prova do circuito principal, na qual o compatriota Daniel Rodrigues falhou o ‘cut’ e que é liderada por Langasque à entrada para a última volta, no domingo, com um agregado de 202 pancadas.