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Ricardo Melo Gouveia foi 51º no BMW PGA Championship conquistado por J.J. Spaun
O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou hoje na 51.ª posição o BMW PGA Championship, do DP World Tour, que decorreu em Virginia Water, em Inglaterra, e foi conquistado pelo norte-americano J.J. Spaun.
Cumprida a quarta e última volta ao West Course do Wentworth Club, o português desceu ao grupo dos classificados no 51.º lugar, somando as mesmas 282 pancadas de outros quatro golfistas.
Hoje, Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão de 72 pancadas, igualando o par do campo do torneio britânico ao fazer quatro ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e quatro ‘bogeys’ (uma acima).
Segundo classificado antes da volta final, J.J. Spaun acabou por impor-se graças aos 67 ‘shots’ desta jornada.
O norte-americano acabou com um agregado de 271 pancadas, menos duas do que o britânico Aaron Rai, o australiano Adam Scott, o norte-irlandês Rory McIlroy e o espanhol Manuel Elvira, que liderava antes da última volta.
Hoje, Ricardo Melo Gouveia entregou um cartão de 72 pancadas, igualando o par do campo do torneio britânico ao fazer quatro ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e quatro ‘bogeys’ (uma acima).
Segundo classificado antes da volta final, J.J. Spaun acabou por impor-se graças aos 67 ‘shots’ desta jornada.
O norte-americano acabou com um agregado de 271 pancadas, menos duas do que o britânico Aaron Rai, o australiano Adam Scott, o norte-irlandês Rory McIlroy e o espanhol Manuel Elvira, que liderava antes da última volta.