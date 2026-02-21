Ricardo Melo Gouveia sexto após terceira volta do Open do Quénia em golfe

Depois de 64 pancadas (seis abaixo do par) na primeira volta e 65 (cinco) na segunda, o golfista luso somou 67 (três) na terceira, ao marcar seis ‘birdies’ (uma abaixo) e três ‘bogeys’ (uma acima).



Ricardo Melo Gouveira, que estava no grupo dos terceiros classificados, caiu para o sexto posto, com um total de 196 pancadas (14 abaixo do par), apenas mais três do que as 193 (17) dos líderes, o sul-africano Casey Jarvis e o espanhol Ángel Ayora.



Por seu lado, Daniel Rodrigues, que também passou o ‘cut’, caiu do 23.º para o 34.º lugar, com 202 pancadas (oito abaixo do par), ao cumprir a terceira volta em 69 pancadas (uma), depois de somar quatro ‘birdies’ e três ‘bogeys’.



A quarta e última volta ao percurso do Karen Country Club, em Nairobi, no Quénia, realiza-se no domingo.

