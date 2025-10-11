Ricardo Melo Gouveia sobe ao grupo dos 38.º no Open de Espanha em golfe

Depois de ter conseguido 68 pancadas na estreia e 73 na sexta-feira, hoje, o luso terminou o dia com 70 no campo do Club de Campo Villa de Madrid.



Ricardo Melo Gouveia entregou o cartão com quatro ‘birdies' (uma abaixo do par do buraco) e três 'bogeys' (uma acima), seguindo atualmente com duas pancadas abaixo do PAR do campo.



A competição é liderada pelo britânico Marco Penge, com 16 pancadas abaixo do PAR, seguido do suíço Joel Girrbach, à distância de quatro.