Ricardo Melo Gouveia termina em nono o Open do Quénia em golfe

Depois de 64 pancadas (seis abaixo do par) na primeira volta, 65 (cinco) na segunda e 67 (três) na terceira, o golfista luso marcou 68 (duas) no último dia, ao somar quatro ‘birdies’ (uma abaixo) e dois ‘bogeys’ (uma acima).



Ricardo Melo Gouveira, que partiu para a quarta volta do sexto posto, totalizou 264 pancadas (16 abaixo do par).



Por seu lado, Daniel Rodrigues, que era 34.º após três voltas, subiu até ao 29.º posto, com 268 pancadas (12 abaixo do par), depois de marcar hoje 66 (quatro abaixo), ao somar seis ‘birdies’ e dois ‘bogeys’.



A prova foi conquistada pelo sul-africano Casey Jarvis, que totalizou 255 pancadas (25 abaixo do par).