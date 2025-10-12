Ricardo Melo Gouveia termina Open de Espanha de golfe no 62.º lugar

O luso, que iniciou a quarta e última volta ao campo do Club de Campo Villa de Madrid no 38.º posto, estendeu o seu desempenho até às 74 pancadas, depois das 68, 73 e 70 realizadas anteriormente, concluindo com um agregado de 285 pancadas, uma acima do PAR.



Neste último dia, Ricardo Melo Gouveia entregou o cartão com dois ‘birdies' (uma abaixo do par do buraco), dois 'bogeys' (uma acima) e um ‘triplo bogey’ (três acima).



O britânico Marco Penge comandava com folga de quatro pancadas, contudo, um dia negativo, com 72 pancadas, fez com que fosse igualado pelo compatriota Daniel Brown, que fez 67 no derradeiro dia e concluiu com o mesmo agregado de 269, 15 abaixo do PAR.



No play-off, o triunfo acabou por sorrir a Marco Penge.