Ricardo Oliveira reeleito na federação de Padel

Ricardo Oliveira foi reeleito presidente da Federação Portuguesa de Padel (FPP), com 67,9% dos votos, contra 25% de Armando Torres.

Num universo eleitoral com 30 delegados, e 28 votantes, o antigo candidato à presidência do Sporting, derrotado por Frederico Varandas em março de 2022, obteve 19 votos (67,9%), enquanto Armando Torres somou sete (23,3%), num sufrágio que contou ainda com dois votos em branco (7,1%).



O gestor liderou a comissão instaladora da FPP entre 2012 e 2016, então sem que a estrutura tivesse Utilidade Pública Desportiva, um estatuto alcançado 2017, um ano depois de Ricardo Oliveira ter sido eleito pela primeira vez, em 2016.



Foi, depois, reeleito, em 2021, iniciando agora o terceiro e último mandato sob o Regime Jurídico das Federações Desportivas.