Ricardo Santos fecha Irish Challenge em golfe no sexto lugar

Lusa Comentários 07 Out, 2018, 22:17 | Outras Modalidades

Ricardo Santos, que esteve à frente do torneio no final da segunda volta, na altura em igualdade com o sueco Niklas Lemke e o escocês Calum Hill, caiu várias posições nas duas últimas voltas, sendo o terceiro na terceira e terminando o torneio no sexto posto.



Hoje, o jogador luso fez um percurso em 75 pancadas, três acima do Par do campo, entregando um cartão com dois 'birdies' (uma baixo), três 'bogeys' (uma acima) e um duplo-'bogey'.



A vitória no torneio irlandês foi para o inglês Oliver Wilson, que concluiu a prova com um total de 276 pancadas, 12 abaixo do Par do campo e menos duas do que o segundo, o suíço Marco Iten.