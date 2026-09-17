Rio com 500 crocodilos vai sediar provas dos Jogos Olímpicos de 2032



Para além da ameaça dos animais que vivem no rio Fitzroy, as fortes correntes são outra das preocupações entre federações e atletas, mas o problema já foi afastado pelos especialistas responsáveis pelo relatório.



O rio vai receber as provas de remo, remo paralímpico, canoagem de velocidade e canoagem paralímpica.



O local alberga outras competições locais e nacionais de desportos de águas planas e tem, por isso, planos de contingência preparados para eventuais aproximações dos crocodilos.

“Fitzroy passou com distinção” na avaliação técnica e especializada, revelou, esta quinta-feira, o primeiro-ministro de Queensland, responsável pela proposta do rio como local para a competição, realizada em março do ano passado.As federações internacionais de canoagem e remo apoiaram, no entanto, a decisão.“Sabemos agora que o rio Fitzroy é capaz de proporcionar condições de competição justas durante o período dos Jogos”, referiu, confiante, Jean-Christophe Rolland, presidente da, expressou, em 2025, o presidente do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de Brisbane 2032, eleito pelo COI.Em entrevista àDrew Ginn, atleta de remo e três vezes ouro olímpico, minimizou esta questão: