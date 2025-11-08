Mais Modalidades
Ténis
Rocha na final do `challenger` de Matsuyama
O tenista Henrique Rocha vai disputar a final do 'challenger' de Matsuyama, no Japão, depois de ter vencido o duelo de portugueses com Frederico Silva nas ‘meias’.
Primeiro cabeça de série no 'challenger' japonês, Rocha impôs-se ao compatriota, 249.º jogador mundial, com os parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 21 minutos.
Na final, o número três português e 167.º classificado no ranking ATP vai defrontar o tenista local Sho Shimabukuro (157.º).
Na outra meia-final, o japonês derrotou o britânico Ryan Peniston, por 6-3 e 6-2.
Na final, o número três português e 167.º classificado no ranking ATP vai defrontar o tenista local Sho Shimabukuro (157.º).
Na outra meia-final, o japonês derrotou o britânico Ryan Peniston, por 6-3 e 6-2.