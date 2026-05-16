Rochele Nunes e Bárbara Timo medalhadas no Open de judo de Benidorm
As portuguesas Rochele Nunes, com prata, e Bárbara Timo, com bronze, conquistaram hoje medalhas na primeira jornada do Open Europeu de judo de Benidorm, em Espanha.
Rochele Nunes chegou à final de +78 kg, para perder com a neerlandesa Paulien Sweers, por wazari, após ter derrotado a britânica Chloe Nunn e a neerlandesa Carmen Dijkstra.
Bárbara Timo competiu na categoria de -70 kg e, no seu grupo, ganhou à alemã Corinna Bayer e perdeu com a brasileira Kaillany Cardoso, caindo para as repescagens.
Aí, começou por superar a alemã Tayla Grauer, para aceder ao combate pela medalha de bronze. No seu último combate, enfrentou a brasileira Luana Carvalho, vencendo por yuko.
Nos -63 kg, a júnior Maria Silveira foi sétima classificada, com duas vitórias e duas derrotas.
Margarida Brás (-63 kg), Francisco Bastos (-60 kg), Martim Nicola (-60 kg) e Alexandre Bucur (-73 kg) foram eliminados no primeiro combate.
