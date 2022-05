Rochele Nunes só deverá regressarem outubro

A informação foi dada pela selecionadora Ana Hormigo, adiantando que a judoca do Benfica já vai em cinco meses de pós-operatório (em dezembro), mas que é importante não precipitar o regresso da medalhada nos Europeus de Praga (2020) e Lisboa (2021).”, adiantou.Rochele Nunes, que juntamente com Bárbara Timo e Rodrigo Lopes, nascidos no Brasil, passou a representar a seleção portuguesa em 2019, compete em +78 kg, categoria em que tem tido um bom desempenho pela seleção nacional.A judoca conta, entre outras, com medalhas nos Europeus de 2020 e 2021, ambas de bronze, mas também em Grand Slams (Tbilissi, Telavive, Paris) ou em Grand Prix, competição um escalão abaixo, além de ter sido campeã nacional.