Rodrigo Marques Santos sagrou-se campeão sub-18 do torneio internacional juvenil Amendoeira World Kids Golf

Rodrigo Marques Santos no seu último ano como sub-18, sagrou-se campeão do mais antigo torneio internacional juvenil português a contar para o ranking mundial amador, Amendoeira World Kids Golf.



O atleta do Clube de Golfe de Vilamoura dominou no primeiro o sempre difícil campo Faldo Course, no Amendoeira Golf Resort, desenhado pelo antigo n.º1 mundial Nick Faldo, com uma volta de 71 pancadas, 1 abaixo do Par. Na segunda jornada, igualou o Par-72 e só na terceira ronda, já com algum desgaste e o campo mais difícil, cedeu com 75 pancadas, 3 acima do Par, para um agregado de 218 (+2).



Uma vitória saborosa e sem qualquer contestação, uma vez que o 2.º classificado, o britânico Paul Devillers, do Clube de Golf do Estoril, ficou a 19 pancadas de distância (84+77+76).



«É um torneio que encaixa bem na época, porque agora vou estar quase dois meses sem torneios e deveriam vir jogar mais jogadores, porque o campo e o ambiente são espetaculares», disse o jogador que este ano terminou no 4.º lugar do Campeonato Nacional de Sub-18.



Vilamoura tinha ganho o torneio em 2023, então por João Crasi Alves, que este ano já integrou a seleção nacional da Federação Portuguesa de Golfe no Campeonato da Europa Amador por Equipas.



Nos escalões etários inferiores, o destaque tem de ir para Ricardo Castro Ferreira. É o primeiro jogador a vencer em três anos seguidos. Neste último ano como sub-10 ainda se deu ao luxo de quebrar o recorde do torneio para sub-10, com o resultado de 63 pontos ‘stableford’, 2 acima do Par, após voltas de 20, 21 e 22.





Ricardo Castro Ferreira vencera o ‘net’ com apenas 8 anos em 2023 e triunfara no ‘gross’ em 2024. O jogador do Clube de Golf do Estoril, já se destacara este ano ao ser apenas o segundo jogador a vencer em duas épocas o Campeonato Nacional de Sub-10.



Em 2025, tal como no ano passado, o torneio de sub-18 disputou-se em conjunto com o de sub-16.