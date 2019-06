Rodrigo Pernambuco reforça equipa de voleibol do Sporting

Lusa Comentários 05 Jun, 2019, 15:45 | Outras Modalidades

Em declarações à televisão dos ‘leões’, o atleta, de 22 anos, mostrou-se feliz pela oportunidade de vestir as cores do Sporting, sublinhando que está no “auge da sua carreira” com uma idade tão jovem.



“É uma grande oportunidade para mim. Ainda sou muito jovem e vestir a camisola de um clube tão grande, com tanta tradição em Portugal, é, sem dúvida, o auge da minha carreira aos 22 anos. As expectativas que tenho são de crescimento constante e de atingir os objetivos do clube”, afirmou.



No plantel ‘leonino’, Pernambuco vai ter como treinador o compatriota Gersinho, que substituiu Hugo Silva no final da temporada, e também o reforço Athos Costa.



A época de 2017/18 marcou o regresso do Sporting à modalidade, ano em que conquistar o título de campeão de voleibol, algo que não acontecia desde 1994.



Contudo, na última temporada perdeu o campeonato para o rival Benfica, que ainda venceu a Taça de Portugal e a Supertaça.