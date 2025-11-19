Roger Federer no Panteão do ténis mundial





(Com Lusa)

Federer, atualmente com 44 anos, foi o primeiro tenista a chegar à conquista de 20 ‘majors’, tendo depois sido ultrapassado pelo espanhol Rafael Nadal e pelo sérvio Novak Djokovic, e é um dos oito atletas que conseguiram o Grand Slam de carreira.“É uma honra tremenda entrar no Corredor da Fama Internacional de ténis e estar junto de tantos dos maiores campeões do jogo. Durante a minha carreira, sempre valorizei a história do ténis e o exemplo dado pelos que jogaram antes de mim”, disse.Federer recebeu a notícia durante uma ação no centro da federação suíça, com uma mensagem de vários outros membros do Hall of Fame, mostrando-se feliz por ter sido no local onde o seu “caminho começou” e por receber a novidade “dos seus pares”.Ao longo da sua carreira, Federer conquistou 103 títulos, a medalha de ouro em pares nos Jogos Olímpicos Pequim2008 e a Taça Davis em 2014, além de ter sido agraciado 13 vezes com o prémio de desportivismo e um recorde de 19 como favorito dos adeptos.Além de Federer, também a jornalista e comentadora Mary Carrillo vai entrar para o Corredor da Fama, numa cerimónia marcada para final de agosto de 2026, em Newport, no estado norte-americano de Rhode Island.